Лидер Нацобъединения заявил, что партия совершила прорыв на парламентских выборах

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Лидер антимигрантского "Национального объединения" Жордан Барделла в воскресенье по итогам парламентских выборов заявил о значительных достижениях своей партии и раскритиковал оппонентов за координацию для противодействия его политической группе.

"Национальное объединение" сегодня достигает самого масштабного успеха (в парламенте - ИФ) за всю историю", - сказал Барделла, выступая перед своими сторонниками после публикации результатов экзит-полов.

"К сожалению, бесчестные союзы помешали французам получить нашу политику, направленную на восстановление страны", - отметил он, говоря о договоренностях других партий, которые перед вторым туром выборов координировались, помогали друг другу, в случае необходимости снимая кандидатуры своих представителей, чтобы не дать победить кандидатам "Национального объединения".

"Мы не хотим власти ради власти, мы хотим вернуть ее французам", - подчеркнул Барделла.

В свою очередь идейный руководитель "Национального объединения" и бывшая глава фракции крайне правых в Национальном собрании Марин Ле Пен заявила в эфире телеканала TF1: "Наша победа лишь отложена".

"У меня слишком большой опыт, чтобы разочаровываться результатом, при котором мы удвоили число наших депутатов", - сказала французский политик.

"Прилив продолжает нарастать", - добавила она.

"Если бы не было этого противоестественного соглашения между Макроном и крайне левыми, у "Национального объединения" было бы абсолютное большинство", - подчеркнула Ле Пен.

На вопрос об отставке президента Эмманюэля Макрона она ответила: "Я ни к чему не призываю".

Согласно данным экзит-полов, которые приводят французские СМИ, по итогам парламентских выборов победу одерживает левый блок "Новый народный фронт". Он может рассчитывать на 180-210 мест. Второе место занимает пропрезидентская коалиция "Вместе" (155-175 мест), "Национальное объединение" занимает третье место (135-155).

Таким образом, ни одна из политических групп не получает абсолютное большинство.