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Суд в США признал сенатора Менендеса виновным по делу о коррупции

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Суд присяжных в США во вторник признал виновным сенатора от Демократической партии Роберта Менендеса по всем пунктам обвинения по делу о коррупции, сообщает CNN.

По данным телеканала, 70-летний Менендес признан виновным по 16 пунктам обвинения, включая взяточничество, вымогательство, мошенничество, препятствование осуществлению правосудия и действия в качестве иностранного агента.

Помимо Менендеса, суд обвинил еще двух бизнесменов из Нью-Джерси, которые, как предполагается, участвовали в коррупционной схеме сенатора.

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CNN подчеркивает, что обвинения в вымогательстве и мошенничестве предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет по каждому пункту обвинения. В целом Менендесу грозит до 222 лет тюремного заключения по 16 пунктам обвинения.

Жена сенатора, Надин Менендес, также фигурирует в этом деле, но суд отложил слушания в отношении нее на неопределенный срок после того, как у нее диагностировали рак груди. Она не признала себя виновной.

По версии стороны обвинения, супруги Менендес получали наличные, золотые слитки и другие "подарки" в обмен на лоббирование интересов правительств Египта и Катара. В частности, как предполагают следователи, сенатор пообещал поспособствовать согласованию военных поставок и помощи Египту.

Сразу после объявления вердикта лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер призвал Менендеса покинуть пост.

"В свете обвинительного вердикта сенатор Менендес должен сейчас сделать то, что будет правильным для его избирателей, Сената и нашей страны, и уйти в отставку", - приводит Associated Press заявление Шумера.

Из-за коррупционного скандала ранее десятки сенаторов призвали Менендеса сложить полномочия. Однако он отказывался уходить из Сената.

США Роберт Менендес
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