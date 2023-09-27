Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:03

Сенатор Менендес в суде не признал себя виновным в коррупции

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Сенатор-демократ из Нью-Джерси Роберт Менендес в суде не признал себя виновным в коррупции, передает АР.

Он отверг федеральные обвинения в том, что он принимал крупные взятки, чтобы помочь в обогащении трех бизнесменов из Нью-Джерси и продвинуть интересы правительства Египта.

Сенатора обязали внести залог в размере $100 тысяч. Суд разрешил Менендесу покидать территорию США только по работе. Также он не может контактировать с другими обвиняемыми, кроме его жены.

Жена сенатора Надин также заявила о своей невиновности и ей назначили залог в $250 тысяч.

Из-за коррупционного скандала десятки сенаторов призвали Менендеса покинуть пост. При этом он пока отказывается уходить из Сената и заявляет о собственной невиновности.

На прошлой неделе Минюст США предъявил Менендесу и его жене обвинения в коррупции и использовании их влияния для тайной помощи Египту. В обвинительном заключении утверждается, что чета Менендесов брала взятки в сотни тысяч долларов от бизнесменов в обмен на согласие сенатора использовать его официальное положение для их защиты, а также для деятельности в интересах правительства Египта. Менендес с супругой впервые предстанут перед судом 27 сентября. Однако, как отмечают СМИ, рассмотрение дела растянется на месяцы.

США Сенат Египет Роберт Менендес Минюст Надин Менендес
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Белоруссии с 28 сентября физлицам нельзя будет использовать дроны

Что произошло за день: среда, 27 сентября

Volkswagen приостановит выпуск 2 моделей электромобилей из-за низкого спроса

Volkswagen приостановит выпуск 2 моделей электромобилей из-за низкого спроса

Армения надеется на поддержку РФ в обеспечении защиты Рубена Варданяна

Hyundai и Kia отзовут почти 3,4 млн машин в США из-за риска возгорания

Hyundai и Kia отзовут почти 3,4 млн машин в США из-за риска возгорания

Пхеньян вернул США пробравшегося в КНДР американского военного

Пхеньян вернул США пробравшегося в КНДР американского военного
Дипломатическое противостояние

Парламент Финляндии обсудит закрытие консульства России на Аландских островах

Армения приняла 50 243 эвакуированных из Нагорного Карабаха

Власти Индонезии запретили использовать соцсети для торговли товарами и услугами

Российско-американский экипаж вернулся на Землю с МКС после годовой экспедиции

Российско-американский экипаж вернулся на Землю с МКС после годовой экспедиции
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });