Сенатор Менендес в суде не признал себя виновным в коррупции

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Сенатор-демократ из Нью-Джерси Роберт Менендес в суде не признал себя виновным в коррупции, передает АР.

Он отверг федеральные обвинения в том, что он принимал крупные взятки, чтобы помочь в обогащении трех бизнесменов из Нью-Джерси и продвинуть интересы правительства Египта.

Сенатора обязали внести залог в размере $100 тысяч. Суд разрешил Менендесу покидать территорию США только по работе. Также он не может контактировать с другими обвиняемыми, кроме его жены.

Жена сенатора Надин также заявила о своей невиновности и ей назначили залог в $250 тысяч.

Из-за коррупционного скандала десятки сенаторов призвали Менендеса покинуть пост. При этом он пока отказывается уходить из Сената и заявляет о собственной невиновности.

На прошлой неделе Минюст США предъявил Менендесу и его жене обвинения в коррупции и использовании их влияния для тайной помощи Египту. В обвинительном заключении утверждается, что чета Менендесов брала взятки в сотни тысяч долларов от бизнесменов в обмен на согласие сенатора использовать его официальное положение для их защиты, а также для деятельности в интересах правительства Египта. Менендес с супругой впервые предстанут перед судом 27 сентября. Однако, как отмечают СМИ, рассмотрение дела растянется на месяцы.