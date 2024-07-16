CNN сообщил, что Иран планировал ликвидировать Трампа

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Секретная служба США ранее активизировала меры по охране экс-президента Дональда Трампа после того, как появилась информация о планах Ирана ликвидировать политика, сообщает во вторник CNN со ссылкой на источники.

"Многие лица, знакомые с сутью вопроса, заявили CNN, что за последние недели власти США получили от осведомителя разведданные о плане Ирана по ликвидации Дональда Трампа, после чего Секретная служба усилила меры безопасности вокруг экс-президента", - информирует телеканал.

"Источники отметили: нет указаний на то, что Томас Мэтью Крукс, который попытался убить бывшего президента в субботу в штате Пенсильвания, был связан с данным заговором", - уточняет CNN.

В то же время источники отмечали, что органы правопорядка в течение не одного месяца получали данные о возможных намерениях Ирана совершить покушение на Трампа и на бывших членов его администрации, однако недавние разведданные указывали на рост такой угрозы.

Также неясно, поделились ли власти сведениями о предполагаемых планах иранской стороны с избирательной командой Трампа. В его предвыборном штабе комментировать информацию отказались. В ФБР тоже не стали обсуждать данный вопрос.

3 января 2020 года иранский генерал Сулеймани, который руководил элитным подразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), был убит в результате авиаудара ВВС США в районе аэропорта Багдада. Ракетный удар был нанесен по личному приказу тогдашнего президента Соединенных Штатов Трампа. Позднее иранский президент Ибрагим Раиси призывал судить Трампа за убийство Сулеймани.

В августе 2023 года американское министерство юстиции заочно обвинило члена КСИР Ирана в планировании убийства бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона. Поступали сообщения об аналогичной угрозе и для экс-госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео.