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Тегеран отрицает, что планировал ликвидировать Трампа

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Иранские власти заверяют, что вопреки утверждениям американских СМИ, не готовили покушений на экс-президента США Дональда Трампа, сообщает агентство "Мехр".

По его информации, в постпредстве Ирана при ООН отметили, что Тегеран считает Трампа преступником, так как именно он в свое время отдал распоряжение о ликвидации командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

"Иран, тем не менее, решил использовать только законные способы привлечения к ответственности бывшего президента США", - отметили в постпредстве.

Ранее CNN сообщил со ссылкой на источники, что Секретная служба США ранее активизировала меры по охране Трампа после того, как появилась информации о предполагаемых планах Ирана ликвидировать Трампа.

По его данным, данных о связи Ирана с молодым американцем, выстрелившим в Трампа в конце прошлой недели, нет.

"Источники отметили: нет указаний на то, что Томас Мэтью Крукс, кто попытался убить бывшего президента в субботу в штате Пенсильвания, был связан с данным заговором", - уточняет CNN.

Иран Пенсильвания Тегеран Трамп
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