Бывшая соперница Трампа Хейли заявила о его полной поддержке

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Бывший постпред США при ООН и экс-соперница Дональда Трампа в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии Никки Хейли заявила о полной поддержке бывшего американского лидера.

"Я начну с того, что проясню одну вещь: я полностью поддерживаю Дональда Трампа, и точка", - заявила Хейли во время своего выступления на съезде республиканцев в Милуоки.

По ее словам, при Трампе не было войн и это не было "случайностью". "Сильный президент не начинает войн. Сильный президент предотвращает войны", - добавила Хейли.

Экс-постпред США при ООН также раскритиковала позицию президента США Джо Байдена по Афганистану и назвала "признаком слабости" то, что американцы-израильтяне все еще находятся в плену в Газе.

Она отметила, что необязательно соглашаться с Трампом на 100%, чтобы голосовать за него. "Поверьте мне. Я не всегда соглашалась с президентом Трампом", - сказала она.

"Его президентство принесло пользу американцам, даже если они не были согласны с ним во всем", - добавила Хейли.

Она также призвала к расширению Республиканской партии. "Мы становимся сильнее, когда принимаем в нашу партию людей с разным происхождением и опытом", - сказала она.

"Прямо сейчас нам нужно быть сильными, чтобы спасти Америку. Это решающий момент не только для нашей партии, но и для нашей страны", - заключила Хейли.

Как сообщают американские СМИ, Хейли первоначально не была приглашена выступить на съезде. Но после субботней попытки покушения на Трампа Республиканская партия в рамках стремления к единству пригласила экс-соперницу Трампа по президентской гонке выступить на съезде.