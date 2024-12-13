Белоруссия продлила безвизовый въезд для европейцев на год

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Действующий в Белоруссии безвизовый въезд для граждан европейских стран продлен до конца 2025 года, сообщил Государственный пограничный комитет.

"Учитывая популярность белорусского "безвиза" среди иностранцев, главой государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских государств. Иностранцы по-прежнему смогут приезжать в Беларусь без визы до 31 декабря 2025 года включительно", - говорится в сообщении.

С начала действия безвизового режима в 2022 году Белоруссию посетили более миллиона граждан стран Европы. "Наибольшей популярностью безвизовый въезд пользуется у туристов из сопредельных стран Евросоюза - Литвы, Латвии, Польши, а также Германии, Эстонии, Италии, Франции и Великобритании", - информирует комитет.

C 15 апреля 2022 года безвизовый порядок въезда в Белоруссию был введен для граждан Литвы, Латвии, включая лиц, имеющих статус неграждан. С 1 июля 2022 года аналогичный режим распространили на граждан Польши, с 19 июля 2024 года - на граждан Австрии, Андорры, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Ватикана, Великобритании, Венгрии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипра, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Северной Македонии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Германии, Хорватии, Чехии, Швейцарии, Швеции и Эстонии (в том числе лица без гражданства, постоянно проживающие в Эстонии).