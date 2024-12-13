Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Белоруссия продлила безвизовый въезд для европейцев на год

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Действующий в Белоруссии безвизовый въезд для граждан европейских стран продлен до конца 2025 года, сообщил Государственный пограничный комитет.

"Учитывая популярность белорусского "безвиза" среди иностранцев, главой государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских государств. Иностранцы по-прежнему смогут приезжать в Беларусь без визы до 31 декабря 2025 года включительно", - говорится в сообщении.

С начала действия безвизового режима в 2022 году Белоруссию посетили более миллиона граждан стран Европы. "Наибольшей популярностью безвизовый въезд пользуется у туристов из сопредельных стран Евросоюза - Литвы, Латвии, Польши, а также Германии, Эстонии, Италии, Франции и Великобритании", - информирует комитет.

C 15 апреля 2022 года безвизовый порядок въезда в Белоруссию был введен для граждан Литвы, Латвии, включая лиц, имеющих статус неграждан. С 1 июля 2022 года аналогичный режим распространили на граждан Польши, с 19 июля 2024 года - на граждан Австрии, Андорры, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Ватикана, Великобритании, Венгрии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипра, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Северной Македонии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Германии, Хорватии, Чехии, Швейцарии, Швеции и Эстонии (в том числе лица без гражданства, постоянно проживающие в Эстонии).

Белоруссия Евросоюз Госпогранкомитет
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новым премьером Франции назначен Франсуа Байру

Новым премьером Франции назначен Франсуа Байру

В Канаде планируют налог на экспорт в США нефти и урана при вводе Трампом 25% пошлин

В Канаде планируют налог на экспорт в США нефти и урана при вводе Трампом 25% пошлин

Спикер грузинского парламента уверен, что итоги выборов придется принять всем

WSJ сообщила, что Трамп изучает возможность ударов по Ирану

WSJ сообщила, что Трамп изучает возможность ударов по Ирану

Что случилось этой ночью: пятница, 13 декабря

США вводит визовые ограничения в отношении чиновников и законодателей Грузии

Обострение палестино-израильского конфликта

Более 30 человек погибли при ударе Израиля по лагерю беженцев в секторе Газа

Военная операция на Украине

Госсекретарь США объявил о выделении помощи Украине на $500 млн

Госсекретарь США объявил о выделении помощи Украине на $500 млн

Кокаиновый контрабандист экстрадирован из Колумбии в Россию

Кокаиновый контрабандист экстрадирован из Колумбии в Россию
Военная операция на Украине

Байден одобрил выделение нового пакета военной помощи Украине

Байден одобрил выделение нового пакета военной помощи Украине
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5548 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2054 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ20 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии93 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });