NASA отводит год-полтора на постепенное сведение МКС с орбиты

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Потребуется более года, прежде чем корабль SpaceX окончательно сведет Международную космическую станцию с орбиты в 2030 году и уничтожит ее в атмосфере Земли, сообщила Дана Вайгель, менеджер программы МКС в NASA, на видеоконференции, посвященной плану сведения станции с орбиты.

Космический аппарат SpaceX введет МКС в атмосферу Земли только через 12-18 месяцев после того, как станция "спустится" с обычной орбиты.

"Мы оставим экипаж на ее борту как можно дольше для поддержания станции и ее работоспособности", - сказала Вайгель.

"Наш план состоит в том, чтобы (астронавты) покинули станцию примерно за шесть месяцев до окончательного схождения, когда орбита МКС снизится до высоты около 220 км", - добавила она, отметив, что это самая низкая высота, на которую обычно рассчитаны полеты пилотируемых кораблей. Для сравнения, типичная орбита МКС находится на высоте 400 км над Землей.

NASA выбрало "космический буксир" SpaceX для сведения МКС с орбиты в прошлом месяце, заявив, что выделит компании до $843 млн. на его разработку.

Спускаемый аппарат SpaceX будет создан на основе конструкции космического корабля Dragon, который с 2012 года отправляет грузы на МКС, а с 2020 года доставляет на станцию астронавтов. Следует отметить "усовершенствованную грузовую секцию", в которой будут установлены дополнительные баки с топливом, а также двигатели, авионику, системы генерации электроэнергии и другие компоненты, адаптированные под сложную миссию, заявила на том же брифинге Сара Уокер, директор по управлению миссией Dragon в SpaceX.