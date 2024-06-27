Поиск

SpaceX за $843 млн построит аппарат для вывода МКС с орбиты

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) выбрало SpaceX Илона Маска в качестве подрядчика для строительства аппарата, который выведет с орбиты Международную космическую станцию (МКС) по окончании срока ее эксплуатации, передает Associated Press.

Сумма контракта составляет $843 млн.

Ожидается, что МКС потребуется вывести с орбиты к 2030 году. Станция работает с 1998 года, принимает космонавтов с 2000 года.

МКС управляют космические агентства США, Европы, Японии, Канады и России. Все страны, кроме РФ, обязались эксплуатировать ее до 2030 года, Россия - до 2028 года.

Вывод станции с орбиты будет проходить под контролем НАСА.

SpaceX МКС НАСА Илон Маск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд в Абхазии арестовал троих участников перестрелки на границе с РФ

Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные начали внезапную операцию в одном из районов города Газа

Израильские военные начали внезапную операцию в одном из районов города Газа

Иллюстрация обложки первой книги про Гарри Поттера продана за рекордные $1,9 млн

Иллюстрация обложки первой книги про Гарри Поттера продана за рекордные $1,9 млн

Что случилось этой ночью: четверг, 27 июня

Обострение палестино-израильского конфликта

Министр обороны Израиля заявил, что страна не хочет войны с "Хезболлой"

Министр обороны Израиля заявил, что страна не хочет войны с "Хезболлой"

Возглавивший попытку переворота в Боливии генерал арестован

Военные покидают площадь перед дворцом правительства Боливии

Главком боливийской армии потребовал смены правительства

Вице-президент Боливии заявил о попытке военного переворота

Вице-президент Боливии заявил о попытке военного переворота

Приговор казахстанскому экс-министру за убийство жены оставлен без изменения

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });