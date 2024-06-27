SpaceX за $843 млн построит аппарат для вывода МКС с орбиты

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) выбрало SpaceX Илона Маска в качестве подрядчика для строительства аппарата, который выведет с орбиты Международную космическую станцию (МКС) по окончании срока ее эксплуатации, передает Associated Press.

Сумма контракта составляет $843 млн.

Ожидается, что МКС потребуется вывести с орбиты к 2030 году. Станция работает с 1998 года, принимает космонавтов с 2000 года.

МКС управляют космические агентства США, Европы, Японии, Канады и России. Все страны, кроме РФ, обязались эксплуатировать ее до 2030 года, Россия - до 2028 года.

Вывод станции с орбиты будет проходить под контролем НАСА.