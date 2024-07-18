Поиск

Миссия НАТО по помощи Украине начнет работу в сентябре

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Миссия НАТО по координации помощи Украине начнет работу в Германии в сентябре, сообщил журналистам в Великобритании генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Могу сообщить, что эта командная структура будет готова начать работу в сентябре", - сказал он.

О решении учредить такую миссию было объявлено на июльском саммите НАТО в Вашингтоне. Она будет базироваться в Висбадене и будет заниматься координацией помощи Украине в военной сфере, а также координацией программ стран альянса по боевой подготовке украинских военнослужащих.

НАТО Йенс Столтенберг Германия Украина Висбаден
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Урсула фон дер Ляйен предложила построить европейский оборонный союз

Урсула фон дер Ляйен предложила построить европейский оборонный союз

МОК опубликовал окончательный список российских участников Олимпиады-2024

МОК опубликовал окончательный список российских участников Олимпиады-2024

РФ может развернуть ракеты в ядерном оснащении в ответ на размещение оружия США в ФРГ

Литва выйдет из Конвенции о запрете кассетных боеприпасов

Кремль заявил, что РФ придется принять меры в связи с новой морской стратегией Украины

Кремль заявил, что РФ придется принять меры в связи с новой морской стратегией Украины

В Южной Корее ливни нарушили работу транспорта и школ

В Южной Корее ливни нарушили работу транспорта и школ

Brent подорожала до $85,45 за баррель

Что случилось этой ночью: 18 июля, четверг

Пелоси сообщила Байдену, что он не сможет победить Трампа на выборах

Пелоси сообщила Байдену, что он не сможет победить Трампа на выборах

Лидер демократов в Cенате предложил Байдену отказаться от участия в выборах

Лидер демократов в Cенате предложил Байдену отказаться от участия в выборах
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });