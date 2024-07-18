Миссия НАТО по помощи Украине начнет работу в сентябре

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Миссия НАТО по координации помощи Украине начнет работу в Германии в сентябре, сообщил журналистам в Великобритании генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Могу сообщить, что эта командная структура будет готова начать работу в сентябре", - сказал он.

О решении учредить такую миссию было объявлено на июльском саммите НАТО в Вашингтоне. Она будет базироваться в Висбадене и будет заниматься координацией помощи Украине в военной сфере, а также координацией программ стран альянса по боевой подготовке украинских военнослужащих.