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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

ЕК выделила 807 млн евро на улучшение военной мобильности в Европе

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила в среду о решении профинансировать на сумму 807 млн евро 38 дополнительных проектов военной мобильности ЕС для поддержки перевозки войск и техники по трансъевропейской транспортной сети (TEN-T).

В коммюнике ЕК указывается, что это результат "третьего и последнего конкурса предложений по военной мобильности в рамках программы CEF (Connecting Europe Facility) "Транспорт" на период 2021-2027 годов". Сообщается, что в общей сложности Еврокомиссия поддерживает 95 проектов военной мобильности на сумму 1,74 млрд евро в 21 государстве Европейского союза.

"Результат третьего и последнего конкурса по военной мобильности в рамках CEF "Транспорт" показывает, что существует очевидная необходимость для государств-членов улучшить двойное использование нашей транспортной системы. (...) Все финансируемые проекты помогут улучшить европейскую инфраструктуру и заполнить недостающие звенья как для военных, так и для гражданских целей", - заявила член ЕК по транспорту Адина Вэлян.

В сообщении Еврокомиссии объясняется, что выбранные ЕК проекты окажут поддержку государствам-членам и странам-партнерам в создании "хорошо связанной и надежной сети военной мобильности".

Речь, в частности, идет о строительстве и модернизации железнодорожной инфраструктуры в Дании, Германии, Франции, Италии, Латвии, Венгрии, Нидерландах, Польше, Финляндии и Швеции. Эти проекты также улучшат инфраструктуру двойного назначения в морских портах Бельгии и Швеции, в аэропортах Латвии и Литвы, а также на внутренних водных путях Франции, отмечается в коммюнике ЕК.

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