Урсула фон дер Ляйен предложила построить европейский оборонный союз

Урсула фон дер Ляйен во время пленарного заседания Европарламента Фото: Johannes Simon/Getty Images

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Кандидат в председатели Еврокомиссии (ЕК) на предстоящие пять лет Урсула фон дер Ляйен полагает, что ЕС должен больше инвестировать в безопасность и оборону.

"Мы обязаны сделать все необходимое для защиты наших европейских граждан. Защита Европы - долг Европы. Поэтому я считаю, что сейчас настало время построить настоящий европейский оборонный союз", - заявила фон дер Ляйен в четверг в Страсбурге на пленарной сессии Европарламента в своей кандидатской программной речи.

"Давайте внесем ясность: государства-члены сохранят ответственность за свою национальную безопасность и свои армии, - продолжила она. - И НАТО останется опорой нашей коллективной обороны. Но мы все прекрасно знаем, что наши расходы на оборону слишком низки и неэффективны".

По ее словам, ЕС должен больше инвестировать в высококлассный оборонный потенциал, "инвестировать больше и инвестировать вместе".

Она указала на необходимость общеевропейских оборонных проектов, в частности, таких как "комплексная система противовоздушной обороны - европейский воздушный щит".

Фон дер Ляйен также заявила о планах поддерживать Киев "столько, сколько потребуется", и призвала "предоставить Украине все, что ей нужно".

Вместе с тем кандидат в председатели ЕК главным приоритетом работы на предстоящие пять лет назвала "процветание и конкурентоспособность" ЕС. Она предполагает придерживаться курса прежней стратегии роста и целей на 2030-е и 2050-е годы и сосредоточиться на их реализации и инвестициях. "Вот почему я выдвину новое соглашение о чистой (экологически - ИФ) промышленности в первые 100 дней", - заявила фон дер Ляйен.

В целом, по ее мнению, "Европе нужно больше инвестиций - от сельского хозяйства до промышленности, от цифровых до стратегических технологий, а также больше инвестиций в людей и их опыт". "Этот мандат должен быть временем инвестиций", - сказала кандидат, пообещав предложить "европейский союз сбережений и инвестиций".

Среди других программных пунктов своего предполагаемого мандата фон дер Ляйен указала на борьбу против кибер- и гибридных угроз, организованной преступности и коррупции, защиту границ. Она намерена значительно увеличить штат Европола и усилить его мандат, а также укрепить пограничное агентство ЕС Frontex, доведя личный состав европейских пограничных и береговых служб до 30 тыс.

В программе фон дер Ляйен - поддержка интеграции государств-кандидатов на вступление в ЕС: стран Западных Балкан, Украины, Молдавии и Грузии. Помимо этого, Европа, считает кандидат, должна играть активную роль в мире, начиная со своих соседей, в частности, с Ближнего Востока.

В своей речи она пообещала заняться улучшением положения сельхозпроизводителей, повышением качества жизни граждан путем решения социальных вопросов, в частности, доступного жилья. К своим председательским задачам фон дер Ляйен отнесла совершенствование региональной политики ЕС, повышение внимания к защите, воспитанию и образованию молодежи, защиту прав женщин, борьбу против иностранного вмешательства.

"Евросоюзу нужна собственная специализированная структура для противодействия иностранному манипулированию информацией и вмешательству", - заявила она, призвав при этом поддерживать независимую прессу и гражданское общество.