Санду подписала указ о начале переговоров о вступлении Молдавии к ЕС

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду сообщила в пятницу, что подписала указ об открытии переговоров по присоединению республики к Европейскому союзу.

"Молдавия выполнила все рекомендации Европейской комиссии. Так, спустя два года после получения статуса страны-кандидата, 25 июня состоится первая межправительственная конференция Молдавия-ЕС, которая положит начало переговорам о вступлении в ЕС. За этими усилиями по модернизации страны стоят тысячи людей в государственных учреждениях, и работа каждого из них оказывает решающее влияние на достижение цели нашей страны - подготовить Молдавию к членству в ЕС к 2030 г.", - написала Санду в своих соцсетях по итогам заседания Национальной комиссии по европейской интеграции.

По ее словам, на заседании одобрена общая переговорная позиция, которую затем утвердит правительство. Вице-премьер по европейской интеграции Кристина Герасимов назначена главным переговорщиком от Молдавии.

Санду сообщила, что интеграция в ЕС - "это единственный путь развития (для Молдавии - ИФ), благодаря которому будет обеспечен мир, благополучие и лучшая жизнь для всех граждан".

"На осеннем референдуме народ Республики Молдова решит, является ли это вектором развития страны и наследием, которое мы оставим будущим поколениям", - отметила президент.

В начале июня Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Молдавии и Украины в Евросоюз. Кроме того, 5 июня группа 11 из 27 стран-членов ЕС обратилась к бельгийскому председательству в Совете ЕС с просьбой принять в этом месяце рамки переговоров по вступлению Молдавии и Украины в ЕС, чтобы в конце месяца созвать межправительственные конференции с участием двух стран.

В декабре 2023 года Европейский совет принял решение начать переговоры о вступлении республики в ЕС, 13 марта Европейская комиссия направила в совет на рассмотрение проект рамок переговоров с Молдавией.