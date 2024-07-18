Урсула фон дер Ляйен утверждена главой Еврокомиссии на второй срок

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Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Члены Европейского парламента (ЕП) утвердили действующего председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен на этот пост на второй пятилетний срок.

В результате тайного голосования за фон дер Ляйен был отдан 401 голос, против выступили 284 евродепутата и 15 воздержались. Семь бюллетеней оказались пустыми.

Для избрания главы ЕК требовалось набрать 361 или более голосов из состава парламента в 720 членов.

Голосование состоялось после программной речи фон дер Ляйен, которую затем обсудили руководители политических фракций и депутаты.

Фон дер Ляйен руководит Еврокомиссией действующего мандата с 2019 года. На выборах в ЕП 6-9 июня она возглавляла список правоцентристской Европейской народной партии, набравшей наибольшее число голосов.

Заседавший в Брюсселе 27-28 июня Европейский совет предложил кандидатуру фон дер Ляйен на второй срок в качестве председателя Еврокомиссии.

После одобрения Европарламентом кандидатуру председателя Европейской комиссии должен официально утвердить Европейский совет.

Биография Урсулы фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен родилась 8 октября 1958 года в Брюсселе в семье немцев Эрнста и Адель Альбрехт. На тот момент ее отец работал в Европейской комиссии. Когда Урсуле было 13 лет, семья переехала в Германию.

В 1978 году она закончила Лондонскую школу экономики и политических наук, а в 1987 - Высшую медицинскую школу Ганновера, получив образование врача, в 1991 году защитила степень доктора медицины. До этого, в 1986 году, она вышла замуж за врача - выходца из аристократической семьи Хайко фон дер Ляйена. У пары родились семь детей.

Будущая глава ЕК вместе с мужем с 1992 по 1996 год проживала в США. Затем они вернулись в Германию. C 1990 года Урсула фон дер Ляйен является членом Христианско-демократического союза Германии (ХДС), но активно заниматься политикой стала только в 1996 году.

С 2003 года она являлась министром по вопросам социального обеспечения, женщин, семьи и здравоохранения в парламенте Нижней Саксонии, а в 2005 году была назначена в кабинет министров канцлера ФРГ Ангелы Меркель, заняв пост министра по делам семьи, пенсионеров, женщин и молодежи.

С 2009 по 2013 год фон дер Ляйен занимала пост министра труда и общественных дел. Была главой Минобороны ФРГ с 2013 по 2019 год. Она стала первой женщиной на этом посту.

С 2010 по 2019 год была заместителем лидера ХДС.

В 2019 году фон дер Ляйен стала первой женщиной, возглавившей Европейскую комиссию.

В 2022 году после начала конфликта на Украине фон дер Ляйен выразила поддержку Киеву, заявив, что страна, по ее мнению, должна стать членом ЕС.

В 2022 и 2023 годах журнал Forbes назвал ее "самой влиятельной женщиной в мире".