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В Испании и Германии задержали подозреваемых в снабжении "Хезболлы" деталями для дронов

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов Испании задержали троих человек по подозрению в принадлежности к сети, которая снабжала ливанскую группировку "Хезболла" деталями для дронов, сообщает в четверг Associated Press.

В рамках этого расследования еще одного подозреваемого задержали в ФРГ.

Испанские власти сообщили, что расследование началось, когда Гражданская гвардия страны зафиксировала "подозрительную активность" со стороны испанских компаний, управляемых людьми ливанского происхождения. Она включала в себя большое количество деталей, которые можно использовать для сборки беспилотника, способного переносить взрывчатку весом в несколько килограмм.

Следователи считают, что "Хезболла" могла собрать несколько сотен дронов, используя детали, переданные через созданную фигурантами дела сеть.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ военные Израиля начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Также на фоне конфликта в Газе боевики "Хезболлы", находящиеся на территории Ливана, и израильские военные обстреливают позиции друг друга вдоль границы.

Испания Германия Хезболла Ливан
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