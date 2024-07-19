Великобритания возобновляет финансирование БАПОР

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Великобритания возобновит финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), сообщает в пятницу Sky News.

"Я могу подтвердить Палате общин, что мы отменяем приостановку финансирования БАПОР", - заявил глава британского МИД Дэвид Лэмми, выступая в парламенте.

Он отметил, что на новое финансирование будет выделено 21 млн фунтов стерлингов.

Великобритания и еще несколько стран объявили о приостановке финансирования БАПОР в конце января, после того, как Израиль обвинил 12 членов агентства в причастности к атаке ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года. В дальнейшем несколько стран успели объявить о возобновлении финансирования.