Эксперты заявили, что Израиль не представил доказательств связи работников БАПОР с ХАМАС

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Власти Израиля пока не предоставили доказательств того, что сотрудники Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа имели связи с ХАМАС или "Исламским Джихадом", сообщает The Guardian со ссылкой на доклад независимых экспертов.

"Израиль еще не предоставил подтверждающих это доказательств", - говорится в запрошенном ООН докладе, работу над которым возглавила бывшая глава МИД Франции Катрин Колонна. Сам доклад будет опубликован позже в понедельник.

В нем также отмечается, что БАПОР регулярно передавало Израилю списки сотрудников для проверки, но израильские власти с 2011 года не уведомляли агентство о том, что кто-то из них вызывает беспокойство.

Вместе с тем в докладе указывается, что для палестинцев в регионе БАПОР является жизненно важной структурой.

В январе Израиль обвинил 12 сотрудников БАПОР в участии в нападении палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. После израильских обвинений ряд стран приостановил финансирование агентства, а США и Великобритания дали понять, что не возобновят выделение средств до окончания расследования ООН.

В начале марта Армия обороны Израиля ЦАХАЛ заявила, что, по информации израильской стороны, около 450 членов различных группировок, в основном ХАМАС, являлись сотрудниками БАПОР.