Германия возобновит финансирование БАПОР

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Германия возобновит приостановленное ранее финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), сообщают в среду западные СМИ.

"Правительство Германии скоро продолжит сотрудничество с БАПОР в секторе Газа, как это уже сделали Австралия, Канада, Швеция и Япония, среди прочих", - говорится в совместном заявлении МИД и Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии.

Ранее на этой неделе был опубликован доклад по результатам расследования независимых экспертов под руководством бывшей главы МИД Франции Катрин Колонны. В нем указывалось, что власти Израиля так и не предоставили доказательств того, что сотрудники БАПОР имели связи с ХАМАС или "Исламским Джихадом".

Также в докладе давались некоторые рекомендации БАПОР. Власти Германии призвали агентство выполнить их как можно скорее, в частности, усилить функции внутреннего аудита и улучшить внешний надзор за управлением проектами.

Представитель МИД Израиля Орен Марморштейн ранее заявил, что 2 135 членов БАПОР являются членами либо ХАМАС, либо "Исламского Джихада", а доклад Колонны "игнорирует тяжесть проблемы и предлагает косметические решения".

"ХАМАС проник в БАПОР настолько глубоко, что уже невозможно понять, где заканчивается БАПОР и начинается ХАМАС", - написал он в социальной сети X.

Он также призвал страны воздержаться от финансирования агентства.

Германия и еще несколько стран объявили о приостановке финансирования БАПОР в конце января после того, как Израиль обвинил 12 членов агентства в причастности к атаке ХАМАС на Израиль 7 октября.