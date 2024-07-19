Байден пообещал не прекращать усилия по освобождению Гершковича

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в пятницу заявил, что американские власти не оставят попыток добиться освобождения корреспондента московского бюро издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, приговоренного судом в Екатеринбурге к 16 годам колонии за шпионаж.

"Мы не прекратим наши попытки возвратить его домой", - говорится в заявлении Байдена.

Президент также заявил, что с того момента, как он возглавил администрацию США, его приоритетом было освобождение и возвращение домой Гершковича, осужденного в РФ Пола Уилана и других задержанных за рубежом американцев.

О задержании Гершковича, гражданина США 1991 года рождения, 29 марта 2023 года сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ. Журналисту было предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Свердловский областной суд в пятницу приговорил Гершковича к 16 годам колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Американские власти неоднократно называли арест Гершковича незаконным и указывали, что будут добиваться его освобождения. В начале июня 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что США предпринимают энергичные шаги для освобождения журналиста, отметив при этом, что "такие вопросы должны решаться только на основе взаимности".

Уилан, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также подданным Великобритании, был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему предъявили обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж). 15 июня 2020 года он был приговорен Мосгорсудом к 16 годам заключения за шпионаж. Вину он не признает. Американец отбывает наказание в мордовской исправительной колонии строгого режима.