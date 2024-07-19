Журналист WSJ Эван Гершкович получил 16 лет колонии по делу о шпионаже

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима сотрудника московского бюро издания The Wall Street Journal, гражданина США Эвана Гершковича, передал корреспондент "Интерфакса".

Гершкович признан виновным в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в течение 15 суток со дня постановления, осужденным, находящимся в СИЗО, - со дня вручения копии приговора.

Меру пресечения в виде содержания под стражей до вступления приговора в законную силу суд Гершковичу сохранил.

С американца взыскано 6,7 тыс. руб. в качестве процессуальных издержек.

Вещественные доказательства - пять оптических дисков, материалы информационного обеспечения в трех конвертах - суд определил хранить при уголовном деле, мобильный телефон и бумажный блокнот - уничтожить, удостоверение Гершковича как корреспондента - передать журналисту, а при невостребовании - хранить при деле.

Адвокаты Гершковича не стали общаться с прессой после оглашения приговора журналисту.

В свою очередь в пресс-службе Свердловского облсуда заявили, что подсудимый не признал вину. "Однако совокупности представленных суду доказательств оказалось достаточно для постановления обвинительного приговора", - отметили в пресс-службе.

В ходе прений сторон гособвинение просило назначить Гершковичу 18 лет колонии строгого режима.

Процесс в отношении Гершковича стартовал в Свердловском облсуде в закрытом режиме 26 июня.

Накануне суд завершил следствие по делу. В частности, в качестве свидетеля был допрошен депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер. Последний пояснил "Интерфаксу", что общался с Гершковичем во время приезда журналиста в Свердловскую область.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда, дело вызвало большой резонанс, в его освещении в ходе процесса принимали участие представители 35 СМИ, в том числе иностранных.

Фабула дела

О задержании Гершковича, гражданина США 1991 года рождения, 29 марта 2023 года сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. Журналисту было предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ).

Согласно версии следствия, Гершкович с соблюдением тщательных мер конспирации по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия "Уралвагонзавод" по выпуску и ремонту военной техники.

В ФСБ заявляли, что Гершкович был задержан "при попытке получения секретных сведений". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что журналиста "взяли с поличным".

Защита Гершковича заявляла, что Гершкович не признает вину, и настаивает на том, что его деятельность была журналистской.

Американские власти неоднократно называли арест Гершковича незаконным и указывали, что будут добиваться его освобождения. В начале июня 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что США предпринимают энергичные шаги для освобождения журналиста, отметив при этом, что "такие вопросы должны решаться только на основе взаимности".

В период следствия Гершкович находился под арестом в СИЗО "Лефортово" в Москве, для участия в процессе его перевезли в Екатеринбург.