Блинкен убежден в незаконности задержания журналиста WSJ в России

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что для задержания в России журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича не было оснований, и пообещал, что Госдепартамент выпустит официальный документ на этот счет.

"По моему мнению, нет никаких сомнений в том, что российские власти задержали его незаконно - именно это я сказал главе МИД России Сергею Лаврову на переговорах на этих выходных", - сказал госсекретарь .

Он отметил, что призывал освободить журналиста, однако добавил, что нужно действовать в рамках "официального процесса".

По словам Блинкена, в ситуации с Гершковичем Госдеп работает над тем, чтобы "дать заключение о неправомерном задержании", что предоставит этому ведомству и другим федеральным агентствам США больше инструментов для дальнейших действий; при этом Госдеп действует обдуманно, но в спешном порядке для решения этой задачи.

Вашингтон намерен ужесточать меры против стран, которые, по мнению американских властей, незаконно задерживают граждан США, добавил руководитель ведомства.

Гражданина США Гершковича задержали в Екатеринбурге 29 марта. В ФСБ заявили, что он был задержан при попытке получить секретные сведения. По версии спецслужбы, он по заданию американской стороны собирал сведения, составляющие государственную тайну, о деятельности одного из российских оборонных предприятий.

30 апреля Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича до конца мая по подозрению в шпионаже (ст. 276 УК). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.