США и Британия ввели санкции против лидера базирующейся в РФ хакерской группы

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Вашингтон ввел санкции в отношении руководителя базирующейся в России хакерской группы LockBit Дмитрия Хорошева за разработку и распространение вируса-вымогателя LockBit, сообщает во вторник Минфин США.

"Введение санкций стало результатом совместных усилий, предпринятых с министерством юстиции, ФБР, британским Национальным агентством по борьбе с преступностью, а также рядом других международных партнеров", - говорится в пресс-релизе Минфина.

В документе отмечается, что санкции в отношении Хорошева также ввели Великобритания и Австралия.

"Действия, предпринятые сегодня, четко указывают на то, что США и их партнеры в мире привержены делу ликвидации экосистемы вредоносного программного обеспечения, в том числе и путем раскрытия личностей тех, кто осуществляет хакерские атаки с помощью вирусов-вымогателей, - сообщил заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон. - Мы продолжим прилагать настойчивые усилия по выявлению и привлечению к ответственности лиц, ответственных за внедрение вирусов-вымогателей, которые угрожают безопасности американцев, а также добиваться справедливости для пострадавших".

Кроме того, Государственный департамент объявил о награде в $10 млн за информацию, которая может способствовать выявлению местоположения ключевых руководящих фигур группировки LockBit.

Санкциями, введенными в отношении Хорошева, предусмотрена блокировка любой его собственности на территории США или его собственности, находящейся под контролем граждан США. Кроме того, запрещаются все связанные с ним финансовые транзакции на территории или через территорию Соединенных Штатов.