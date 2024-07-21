Трамп считает, что Камалу Харрис ему будет легче победить на выборах, чем Байдена

Кандидат от Республиканской партии на пост президента США Дональд Трамп Фото: AP/TASS

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Кандидат от Республиканской партии на пост главы государства Дональд Трамп в воскресенье заявил, что ему будет легче одержать победу над вице-президентом США Камалой Харрис, чем над президентом страны Джо Байденом, сообщает телеканал CNN.

По данным телеканала, комментируя решение Байдена выйти из президентской гонки, Трамп также добавил, что нынешний американский лидер стал "худшим президентом за всю историю страны".

Кандидат от республиканцев также написал в соцсети Truth Social, что, по его мнению, Байден никогда не подходил для работы на посту президента США. По его словам, Байден стал главой государства благодаря "лжи и распространяющим фейковые новости СМИ".

"Джо Байден не подходил для борьбы за пост президента, и он определенно не подходит для того, чтобы работать на этом посту. И никогда не подходил", - указал Трамп.

Трамп отметил, что США "будут сильно страдать из-за президентского срока" Байдена. "Но мы быстро устраним ущерб, который он нанес", - добавил экс-президент США, говоря о своих планах в случае победы на выборах.

Ранее Байден объявил, что прекращает борьбу за президентское кресло. Он также призвал утвердить вице-президента США Харрис кандидатом в президенты от демократов.