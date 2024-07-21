Билл и Хиллари Клинтон поддержали идею выдвижения Харрис кандидатом в президенты

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Бывший президент США Билл Клинтон и его супруга, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, поддержали идею выдвижения Камалы Харрис кандидатом в президенты страны.

"Мы вместе с президентом Байденом поддерживаем кандидатуру вице-президента Харрис на пост главы государства. Готовы сделать все возможное, чтобы поддержать ее", - говорится в заявлении четы Клинтонов.

При этом они поблагодарили президента США Джо Байдена за проделанную работу в Белом доме. Ранее Байден заявил, что выходит из президентской гонки и призвал объявить кандидатом в президенты от Демократической партии Камалу Харрис.

Харрис на данный момент - вице-президент США. Комментариев по поводу решения Байдена она пока не делала.