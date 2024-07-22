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В Брюсселе допустили интеграцию Молдавии в ЕС по частям

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Евросоюз не исключает возможности интеграции Молдавии по частям - сначала правый берег Днестра, а затем - левый, заявил глава делегации ЕС в республике Янис Мажейкс.

"Для Евросоюза важно, чтобы Молдавия вступила в европейское сообщество уже реинтегрированной. Но, в то же время, ЕС не хочет, чтобы республика стала заложником решения приднестровского конфликта", - сказал Мажейкс в понедельник, выступая на телеканале AVA.TV. "Молдавия не может затормозить процесс интеграции в ЕС только по причине неурегулированности конфликта в Приднестровье. Поэтому мы не исключаем возможности, что первоначально может вступить в ЕС правый берег Днестра, и потом - левый берег", - отметил он.

Глава делегации ЕС сообщил, что на недавней встрече с лидером непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадимом Красносельским обсудил вопросы безопасности региона и энергетики.

"ЕС старается поддерживать связь с приднестровским регионом, поскольку Евросоюзу важно развитие всех частей Молдавии. Я не могу раскрыть все детали встречи, но мы всегда обсуждаем вопросы безопасности региона, энергетики, прав человека, за соблюдением которых мы внимательно следим", - сказал дипломат.

Он добавил, что на встречах с руководством Приднестровья также обсуждаются и отношения с Европейским союзом, поскольку "бизнес приднестровского региона тоже является участником свободной торговли с ЕС".

"И сейчас мы видим, что 80% экспорта из приднестровского региона идет в страны ЕС. Думаю, что это очень хорошая точка отсчета, чтобы эти отношения развивать и дальше", - сказал Мажейкс.

ЕС Евросоюз Молдавия Приднестровье
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