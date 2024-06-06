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Москва может созвать новую межпалестинскую встречу

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Москва может провести новую межпалестинскую встречу, считает такие усилия полезными, заявил замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

"Конечно", - сказал Богданов журналистам, отвечая на вопрос о возможности проведения новой межпалестинской встречи в Москве.

Он подчеркнул, что последнюю встречу в российской столице можно считать историческим прорывом, так как все ее участники, включая ХАМАС и ФАТХ, подписали консенсусную декларацию, в которой содержится два принципиально важных момента: признание ведущей роли Организации освобождения Палестины, а также двухгосударственное решение палестино-израильского вопроса.

Заместитель министра добавил, что состоявшуюся в конце апреля в Пекине межпалестинскую встречу тоже можно считать продуктивной.

"Я думаю, это полезное у них общение было", - сказал Богданов.

"Нашу дипломатическую работу можно сравнить с законом физики: количество переходит в качество. Количество встреч, бесед переходит в качество взаимопонимания", - добавил замглавы МИД РФ.

Михаил Богданов МИД РФ ХАМАС
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