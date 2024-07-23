Венгрия заблокирует 6,5 млрд евро оборонной помощи ЕС Киеву из-за санкций к "ЛУКОЙЛу"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто Фото: Danil Shamkin/NurPhoto via Getty Images

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Венгрия, вместе со Словакией запросившая консультации в ЕС из-за прекращения Украиной транзита нефти "ЛУКОЙЛа", до решения этого вопроса заблокирует предоставление Украине помощи из Европейского фонда мира (European Peace Framework), сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто венгерскому телеканалу ATV.

"Я также дал понять, что до тех пор, пока этот вопрос не будет решен Украиной, всем следует забыть о выплате 6,5 млрд евро в качестве компенсации за поставки оружия из Европейского фонда мира. Потому что как будет выглядеть выплата 6,5 млрд евро поддержки в то время, как Украина угрожает безопасности нашего энергоснабжения?" - сказал Сийярто, слова которого приводятся на сайте телеканала.

По его словам, эту позицию он представил на прошедшем накануне заседании министров иностранных дел в Брюсселе.

Глава МИД сообщил, что ведется работа с венгерской компанией MOL, являющейся владельцем НПЗ в Венгрии и Словакии, над тем, какие правовые и технические решения необходимы для обеспечения энергоснабжения страны в долгосрочной перспективе, если ситуация не разрешится.

"Я думаю, что здесь кристально ясная ситуация, и Еврокомиссия должна действительно оказать давление на Украину, чтобы она снова разрешила поставки нефти "ЛУКОЙЛа", - подчеркнул Сийярто.

Венгрия и Словакия на прошлой неделе прекратили получать трубопроводную нефть от "ЛУКОЙЛа" в связи с запретом на транзит, введенным Украиной. Киев в прошлом месяце ужесточил санкции против "ЛУКОЙЛа", фактически запретив транзит нефти, которая поступает в Центральную Европу через украинский участок по нефтепроводу "Дружба". Компания является крупным поставщиком сырья как в Венгрию (обеспечивает около трети импорта в страну), так и в Словакию (40-45%).

В то же время глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов во вторник заявил, что "дочка" "Нафтогаза" - "Укртранснафта" продолжает транзит российской нефти в прежних объемах, а ресурс "ЛУКОЙЛ" заменен ресурсом "других собственников".