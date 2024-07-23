Поиск

Венгрия заблокирует 6,5 млрд евро оборонной помощи ЕС Киеву из-за санкций к "ЛУКОЙЛу"

Венгрия заблокирует 6,5 млрд евро оборонной помощи ЕС Киеву из-за санкций к "ЛУКОЙЛу"
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Фото: Danil Shamkin/NurPhoto via Getty Images

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Венгрия, вместе со Словакией запросившая консультации в ЕС из-за прекращения Украиной транзита нефти "ЛУКОЙЛа", до решения этого вопроса заблокирует предоставление Украине помощи из Европейского фонда мира (European Peace Framework), сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто венгерскому телеканалу ATV.

"Я также дал понять, что до тех пор, пока этот вопрос не будет решен Украиной, всем следует забыть о выплате 6,5 млрд евро в качестве компенсации за поставки оружия из Европейского фонда мира. Потому что как будет выглядеть выплата 6,5 млрд евро поддержки в то время, как Украина угрожает безопасности нашего энергоснабжения?" - сказал Сийярто, слова которого приводятся на сайте телеканала.

В миреЕК изучит письмо Венгрии и Словакии о прекращении Украиной транзита нефтиЧитать подробнее

По его словам, эту позицию он представил на прошедшем накануне заседании министров иностранных дел в Брюсселе.

Глава МИД сообщил, что ведется работа с венгерской компанией MOL, являющейся владельцем НПЗ в Венгрии и Словакии, над тем, какие правовые и технические решения необходимы для обеспечения энергоснабжения страны в долгосрочной перспективе, если ситуация не разрешится.

"Я думаю, что здесь кристально ясная ситуация, и Еврокомиссия должна действительно оказать давление на Украину, чтобы она снова разрешила поставки нефти "ЛУКОЙЛа", - подчеркнул Сийярто.

Венгрия и Словакия на прошлой неделе прекратили получать трубопроводную нефть от "ЛУКОЙЛа" в связи с запретом на транзит, введенным Украиной. Киев в прошлом месяце ужесточил санкции против "ЛУКОЙЛа", фактически запретив транзит нефти, которая поступает в Центральную Европу через украинский участок по нефтепроводу "Дружба". Компания является крупным поставщиком сырья как в Венгрию (обеспечивает около трети импорта в страну), так и в Словакию (40-45%).

В то же время глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов во вторник заявил, что "дочка" "Нафтогаза" - "Укртранснафта" продолжает транзит российской нефти в прежних объемах, а ресурс "ЛУКОЙЛ" заменен ресурсом "других собственников".

Венгрия Дружба ЕС Еврокомиссия ЛУКОЙЛ Украина Словакия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 23 июля

Палестинцы вслед за Ираном потребовали от МОК отстранить израильтян от Олимпиады

Палестинцы вслед за Ираном потребовали от МОК отстранить израильтян от Олимпиады

МИД России объявил о запрете на въезд для 13 руководителей японских компаний

Покушение на Трампа

Глава Секретной службы США объявила об уходе в отставку

МИД РФ сообщил о расширении санкционного списка в отношении Великобритании

Порт Ходейда в Йемене работает с ограничениями после удара Израиля

Tesla начнет использовать человекоподобных роботов в 2025 году

Tesla начнет использовать человекоподобных роботов в 2025 году

"ЛУКОЙЛ" оформляет на другие направления нефть, поставлявшуюся в Венгрию по "Дружбе"

"ЛУКОЙЛ" оформляет на другие направления нефть, поставлявшуюся в Венгрию по "Дружбе"

ХАМАС и ФАТХ подписали соглашение о преодолении раскола и укреплению единства

ХАМАС и ФАТХ подписали соглашение о преодолении раскола и укреплению единства

Харрис поблагодарила демократов за поддержку ее кандидатуры в президенты США

Харрис поблагодарила демократов за поддержку ее кандидатуры в президенты США
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });