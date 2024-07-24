Что случилось этой ночью: среда, 24 июля

Венгрия заблокирует выделение 6,5 млрд евро Украине, Макрон не намерен подавать в отставку, пожар в многоэтажке на юго-западе Москвы

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Венгрия заблокирует 6,5 млрд евро оборонной помощи ЕC Украине из-за санкций против "ЛУКОЙЛа". По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, он заявил об этом на прошедшем в понедельник заседании министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

- Многоэтажный дом загорелся на юго-западе Москвы. Пожар локализован на 2 тыс. кв. м, ликвидировано открытое горение, в тушении задействован вертолет.

- Эммануэль Макрон исключил возможность своей отставки. Президент Франции также заявил, что не станет назначать новое правительство до окончания Олимпиады.

- Дональд Трамп и Камала Харрис пользуются почти одинаковой поддержкой избирателей. Бывшего главу Белого дома поддерживают 46% зарегистрированных избирателей, вице-президента США - 45%.

- Воздушный шар с мусором из КНДР приземлился на территории офиса президента Южной Кореи.

- "Реал Мадрид" первым из футбольных клубов достиг дохода свыше 1 млрд евро.