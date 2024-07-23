Макрон заявил, что не станет назначать новое правительство Франции до окончания Олимпиады

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил во вторник вечером в эфире телеканала France 2, что не назначит нового правительства страны до окончания парижских Олимпийских игр.

"Мое желание состоит в том, чтобы иметь возможность сформировать правительство как можно скорее. Стране нужно правительство, чтобы принимать решения и готовить бюджет. Однако очевидно, что до середины августа мы должны быть сосредоточены на играх, а затем, в зависимости от хода обсуждений, моей обязанностью будет назначить премьер-министра и поручить ему задачу формирования правительства", - сказал французский президент.

Ранее во вторник представители руководства левых партий из "Нового народного фронта", одержавшего победу на парламентских выборах во Франции, договорились выдвинуть Люси Кастец кандидатом в премьер-министры страны.

Кастец занимает в настоящее время пост руководителя финансового отдела мэрии Парижа. СМИ сообщали, что она активно выступала против недавней пенсионной реформы в стране, в результате которой увеличили возраст выхода на пенсию.

Макрон 9 июня объявил о роспуске Национального собрания и назначил досрочные законодательные выборы из-за поражения на выборах в Европейский парламент президентской социал-либеральной партии "Возрождение", проигравшей "Национальному объединению".

На внеочередных парламентских выборах 7 июля пропрезидентская коалиция "Вместе" проиграла блоку левых партий "Новый народный фронт". Ни одна политическая сила не набрала абсолютного парламентского большинства.

Президент 16 июля принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя и его правительства. При этом Елисейский дворец объявил, что Атталь вместе с членами его правительства будет пока обеспечивать выполнение текущих дел до назначения нового кабинета министров.