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Опрос показал, что у Харрис больше шансов победить Трампа, чем у Байдена

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Кандидат от республиканцев на выборах президента США Дональд Трамп незначительно опережает по уровню поддержки среди избирателей потенциального кандидата от демократов, вице-президента Камалу Харрис, свидетельствуют результаты предвыборного опроса CNN.

Согласно этим данным, 49% респондентов готовы поддержать Трампа в случае противостояния на выборах с Харрис. За вице-президента США намерены отдать голоса 46% опрошенных.

Для сравнения, в апреле и июне в предвыборных опросах CNN Трамп опережал нынешнего главу государства Джо Байдена на шесть процентных пунктов.

Опрос проводился 22-23 июля. В нем приняли участие около 1,6 тыс. зарегистрированных в США избирателей.

21 июля Байден объявил, что покидает президентскую гонку, однако продолжит выполнять свои обязанности до конца нынешнего срока. Он призвал Демократическую партию выдвинуть кандидатом в президенты Харрис.

Ранее сообщалось, что Харрис заручилась поддержкой достаточного количества делегатов, чтобы стать кандидатом в президенты США от демократов.

Национальный комитет Демократической партии США объявил, что планирует выдвинуть кандидата в президенты к 7 августа.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года.

Джо Байден Дональд Трамп США Камала Харрис
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