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Штаб Трампа отказался согласовывать дебаты с Харрис до ее утверждения кандидатом от демократов

Штаб Трампа отказался согласовывать дебаты с Харрис до ее утверждения кандидатом от демократов
Фото: AP/ТАСС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Предвыборный штаб Дональда Трампа заявил, что не согласится на предвыборные дебаты кандидата в президенты США от Республиканской партии с вице-президентом Камалой Харрис, пока демократы официально не определятся с ее кандидатурой, сообщает The Hill.

"С учетом продолжающегося политического хаоса вокруг мошенника Джо Байдена (президент США - ИФ) и Демократической партии, детали предвыборных дебатов не могут быть окончательно согласованы до тех пор, пока демократы официально не определятся со своей кандидатурой", - говорится в заявлении пресс-секретаря Трампа Стивена Чанга.

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Он назвал Харрис "марксистской мошенницей" и отметил, что многие в Демократической партии убеждены (...), что она не сможет победить Дональда Трампа, и они ждут кого-нибудь получше".

В связи с этим, сказал Чанг, "было бы неуместно договариваться с Харрис, потому что демократы все еще могут передумать".

Ранее было согласовано, что Трамп и президент Джо Байден проведут два раунда дебатов - 27 июня и 10 сентября, однако Байден выбыл из предвыборной гонки, предложив вместо себя Харрис.

Заявление пресс-секретаря прозвучало после того, как Харрис согласилась на дебаты с Трампом.

"Я согласилась на ранее согласованные дебаты 10 сентября. И он (Трамп - ИФ) согласился на это ранее. И вот он идет на попятную, а я готова ", - сказала она.

Во вторник текущей недели Трамп заявил, что он "обязательно" проведет дебаты с Харрис.

"Я согласился на дебаты с Джо Байденом. Но я хочу подискутировать и с ней. - сказал он. - У них одинаковая политика. Я думаю, что дебаты важны для президентской гонки".

Джо Байден США Дональд Трамп Харрис
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