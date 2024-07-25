Очередной раунд переговоров по Газе запланирован на начало следующей недели

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В настоящее время готовится план о проведении в начале следующей недели очередного раунда переговоров о прекращении огня в Газе с участием директора ЦРУ Билла Бернса и его коллег-посредников, сообщает CNN со ссылкой на источники.

В четырехсторонних встречах примут участие Бернс, главы израильской и египетской разведок Дэвид Барни и Аббас Камель и премьер-министр Катара Мухаммед бин Абдулрахман бин Джассим аль Тани. Затем египетские и катарские лидеры будут напрямую взаимодействовать с представителями ХАМАС.

CNN считает, что "встреча на следующей неделе, если она состоится, станет хорошим знаком для соглашения о прекращении огня и освобождения заложников, над которым работали с момента последней паузы в боевых действиях в конце ноября".

В то же время телеканал отмечает, что "вовлеченные в переговорный процесс официальные лица постоянно предупреждают о неустойчивом характере этих деликатных переговоров".