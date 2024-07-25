Поиск

Очередной раунд переговоров по Газе запланирован на начало следующей недели

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В настоящее время готовится план о проведении в начале следующей недели очередного раунда переговоров о прекращении огня в Газе с участием директора ЦРУ Билла Бернса и его коллег-посредников, сообщает CNN со ссылкой на источники.

В четырехсторонних встречах примут участие Бернс, главы израильской и египетской разведок Дэвид Барни и Аббас Камель и премьер-министр Катара Мухаммед бин Абдулрахман бин Джассим аль Тани. Затем египетские и катарские лидеры будут напрямую взаимодействовать с представителями ХАМАС.

CNN считает, что "встреча на следующей неделе, если она состоится, станет хорошим знаком для соглашения о прекращении огня и освобождения заложников, над которым работали с момента последней паузы в боевых действиях в конце ноября".

В то же время телеканал отмечает, что "вовлеченные в переговорный процесс официальные лица постоянно предупреждают о неустойчивом характере этих деликатных переговоров".

Хроника 07 октября 2023 года – 25 июля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
ХАМАС Билл Бернс Дэвид Барни Аббас Камель Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рейс "Аэрофлота" вылетел из Каира в Москву с задержкой более семи часов

Рейс "Аэрофлота" вылетел из Каира в Москву с задержкой более семи часов

Опрос показал, что у Харрис больше шансов победить Трампа, чем у Байдена

Опрос показал, что у Харрис больше шансов победить Трампа, чем у Байдена

В Турции задержан подозреваемый в подрыве автомобиля на севере Москвы

Запасы нефти в США снизились на 3,74 млн баррелей за неделю

Запасы нефти в США снизились на 3,74 млн баррелей за неделю

Израиль отложил введение электронных разрешений на въезд до 1 января

Израиль отложил введение электронных разрешений на въезд до 1 января

Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве находится в Турции

Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве находится в Турции

ФРГ планирует с 2028 г. нарастить ежегодные расходы на оборону до 80 млрд евро

Китайская корпорация XY Group войдет в проект российского электромобиля "Атом"

Китайская корпорация XY Group войдет в проект российского электромобиля "Атом"

Аэропорт "Кельн-Бонн" приостановил работу из-за акции экологов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });