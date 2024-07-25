Байден объяснил выход из президентской гонки тем, что ставит демократию выше личных амбиций

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что принял решение прекратить борьбу за переизбрание в связи с тем, что считает демократию в стране важнее личных амбиций.

"Я считаю, что мой послужной список на посту президента, мое лидерство в мире, мое видение будущего Америки - все это заслуживает второго срока. Но ничто, ничто не может помешать спасению нашей демократии, включая личные амбиции", - заявил он в обращении к нации.

По его словам, "лучший способ продвинуться вперед - передать эстафету новому поколению".

Он повторил, что выбрал в качестве своей замены на пост кандидата в президенты вице-президента Камалу Харрис.

"Я сделал выбор, я высказал свое мнение. Я хочу поблагодарить нашего замечательного вице-президента Камалу Харрис. У нее большой опыт. Она жесткая.

"Она способная", - сказал Байден, добавив, что Харрис "была невероятным партнером для меня и лидером для нашей страны".

Байден 21 июля объявил, что покидает президентскую гонку, однако продолжит выполнять свои обязанности президента и призвал Демократическую партию выдвинуть кандидатом в президенты Харрис.

Ранее сообщалось, что Харрис заручилась поддержкой достаточного количества делегатов, чтобы стать кандидатом в президенты США от демократов.

Национальный комитет Демократической партии США объявил, что планирует выдвинуть кандидата в президенты к 7 августа.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года.