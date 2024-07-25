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Байден призвал сотрудников Белого дома поддерживать Харрис в ее предвыборной кампании

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Президент Джо Байден после обращения к нации из Овального кабинета Белого дома вышел в Розовый сад, где заявил сопровождавшим его сотрудникам о необходимости поддержки вице-президента Камалы Харрис в ее президентской гонке, сообщает CNN, ссылаясь на источник.

"Президент Джо Байден после своего выступления в Овальном кабинете обратился к персоналу в Розовом саду с речью о том, что предстоит проделать еще большую работу, и подчеркнул необходимость избрания вице-президента Камалы Харрис (главой государства - ИФ) в ноябре", - говорится в сообщении.

Источник также сообщил, что сотрудники Белого дома "с большим волнением слушали сегодняшнюю речь президента Байдена" и "у многих из его окружения были "слезы на глазах, потому что они действительно любили его".

В обращении к нации Байден повторил, что выбрал в качестве своей замены на пост кандидата в президенты вице-президента Харрис.

"Я сделал выбор, я высказал свое мнение. Я хочу поблагодарить нашего замечательного вице-президента Камалу Харрис. У нее большой опыт. Она жесткая, она способная", - сказал Байден, добавив, что Харрис "была невероятным партнером для меня и лидером для нашей страны".

Джо Байден Камала Харрис США
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