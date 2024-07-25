Байден заявил, что до конца президентского срока будет противостоять РФ и укреплять НАТО

Президент США Джо Байден выступает из Овального кабинета Белого дома 24 июля 2024 года Фото: Pool/Getty Images

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в обращении к нации пообещал до конца своего президентского срока вместе с союзниками "противостоять России" и укреплять НАТО.

"В течение следующих шести месяцев я буду сосредоточен на выполнении своей работы на посту президента", - сказал Байден.

По его словам, он сосредоточится на том, чтобы сделать НАТО "более мощным и единым".

"Мы сохраним НАТО сильнее, действеннее и сплоченнее, чем когда-либо за всю нашу историю", - отметил он.

Байден также намерен продолжить "сплачивать коалицию", чтобы "противостоять России".

Кроме того, президент США заявил, что собирается работать над прекращением войны в Газе.

"Верните домой всех заложников, принесите мир и безопасность на Ближний Восток и прекратите эту войну", - сказал президент США.

Байден 21 июля объявил, что покидает президентскую гонку, однако продолжит выполнять свои обязанности президента и призвал Демократическую партию выдвинуть кандидатом в президенты Харрис.

Ранее сообщалось, что Харрис заручилась поддержкой достаточного количества делегатов, чтобы стать кандидатом в президенты США от демократов.

Национальный комитет Демократической партии США объявил, что планирует выдвинуть кандидата в президенты к 7 августа.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года.