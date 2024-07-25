Поиск

Байден заявил, что до конца президентского срока будет противостоять РФ и укреплять НАТО

Байден заявил, что до конца президентского срока будет противостоять РФ и укреплять НАТО
Президент США Джо Байден выступает из Овального кабинета Белого дома 24 июля 2024 года
Фото: Pool/Getty Images

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в обращении к нации пообещал до конца своего президентского срока вместе с союзниками "противостоять России" и укреплять НАТО.

"В течение следующих шести месяцев я буду сосредоточен на выполнении своей работы на посту президента", - сказал Байден.

По его словам, он сосредоточится на том, чтобы сделать НАТО "более мощным и единым".

В миреБайден объявил о выходе из президентской гонкиБайден объявил о выходе из президентской гонкиЧитать подробнее

"Мы сохраним НАТО сильнее, действеннее и сплоченнее, чем когда-либо за всю нашу историю", - отметил он.

Байден также намерен продолжить "сплачивать коалицию", чтобы "противостоять России".

Кроме того, президент США заявил, что собирается работать над прекращением войны в Газе.

"Верните домой всех заложников, принесите мир и безопасность на Ближний Восток и прекратите эту войну", - сказал президент США.

Байден 21 июля объявил, что покидает президентскую гонку, однако продолжит выполнять свои обязанности президента и призвал Демократическую партию выдвинуть кандидатом в президенты Харрис.

Ранее сообщалось, что Харрис заручилась поддержкой достаточного количества делегатов, чтобы стать кандидатом в президенты США от демократов.

Национальный комитет Демократической партии США объявил, что планирует выдвинуть кандидата в президенты к 7 августа.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года.

Джо Байден НАТО РФ США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рейс "Аэрофлота" вылетел из Каира в Москву с задержкой более семи часов

Рейс "Аэрофлота" вылетел из Каира в Москву с задержкой более семи часов

Опрос показал, что у Харрис больше шансов победить Трампа, чем у Байдена

Опрос показал, что у Харрис больше шансов победить Трампа, чем у Байдена

В Турции задержан подозреваемый в подрыве автомобиля на севере Москвы

Запасы нефти в США снизились на 3,74 млн баррелей за неделю

Запасы нефти в США снизились на 3,74 млн баррелей за неделю

Израиль отложил введение электронных разрешений на въезд до 1 января

Израиль отложил введение электронных разрешений на въезд до 1 января

Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве находится в Турции

Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве находится в Турции

ФРГ планирует с 2028 г. нарастить ежегодные расходы на оборону до 80 млрд евро

Китайская корпорация XY Group войдет в проект российского электромобиля "Атом"

Китайская корпорация XY Group войдет в проект российского электромобиля "Атом"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });