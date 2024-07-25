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Камала Харрис может официально стать кандидатом в президенты США уже к 7 августа

Камала Харрис может официально стать кандидатом в президенты США уже к 7 августа
Фото: Scott Olson/Getty Images

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Национальный комитет Демократической партии США принял регламент, который позволит вице-президенту страны Камале Харрис официально стать кандидатом в президенты от демократов уже к 7 августа, то есть до партийного съезда, проведение которого намечено на 19-22 августа в Чикаго.

Согласно сообщению комитета, одобренный регламент предусматривает, что претенденты на номинацию кандидата на пост президента до вечера 28 июля должны официально заявить о своих намерениях, и до 30 июля предоставить подписи не менее 300 делегатов съезда.

Голосование будет проводиться в период с 1 по 7 августа с помощью электронных бюллетеней, которые будут направлены делегатам съезда Демпартии.

Пока Харрис является единственным претендентом. Если до 28 июля кто-либо еще выдвинет кандидатуру, то график может немного измениться. Однако выдвижение других кандидатур маловероятно.

Таким образом голосование на съезде Демократической партии может стать чисто церемониальным мероприятием.

Президент США Джо Байден 21 июля объявил, что покидает президентскую гонку.

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