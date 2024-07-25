Обама и Камала Харрис активно контактируют в связи с ее планами избираться

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Экс-президент США Барак Обама и вице-президент страны Камала Харрис ведут активное общение с того момента, как она объявила о намерении бороться за президентский пост, сообщает в четверг NBC со ссылкой на источники.

"Он регулярно контактирует с ней и думает, что она готова к отличному старту кампании", - сказал один из собеседников телеканала.

"Источники заявили, что Обама в частном порядке всецело поддержал кандидату Харрис и планирует вскоре объявить об этом", - информирует телеканал.

Однако пока неясно, когда Обама может публично заявить о своей поддержке. NBC напоминает, что Обама - один из немногих высокопоставленных представителей Демократической партии, кто еще не высказывался в пользу Харрис.

Источники отмечали, что тем не менее, помощники Обамы и Харрис уже обсуждали то, как бы они могли появиться вместе на каком-либо из предвыборных мероприятий, хотя даты для этого еще не назначили. Обама также предлагал Харрис свои советы по поводу того, как добиться победы на выборах, считая себя источником объективной критики для нее.

Телеканал напоминает, что несмотря на эту информацию, после дебатов президента США Джо Байдена и экс-президента Дональда Трампа Обама непублично высказывал опасения относительно способности Харрис победить Трампа на выборах. Когда Байден объявил о выходе из предвыборной гонки, Обама приветствовал этот шаг, но в поддержку Харрис не высказывался. Единственный телефонный звонок между Обамой и Харрис, о котором известно публике, состоялся в минувшее воскресенье.

Обама и Харрис знают друг друга много лет. Харрис участвовала в предвыборной кампании Обамы в 2008 году, а он в свою очередь агитировал за Харрис, когда она боролась за должность генерального прокурора штата Калифорния, а затем в 2016 году за место в Сенате.

Однако ранее газета New York Post со ссылкой на источник, близкий к семье Байдена, сообщала, что Обама не поддержал кандидатуру Харрис на пост президента США и считает ее "некомпетентной". Источник не возлагает больших надежд на теледебаты между Трампом и Харрис.

Байден 21 июля объявил, что покидает президентскую гонку, однако продолжит выполнять свои обязанности президента, и призвал Демократическую партию выдвинуть кандидатом в президенты Харрис. Позднее она заручилась поддержкой достаточного количества делегатов, чтобы стать кандидатом в президенты США от демократов.

Национальный комитет Демократической партии США объявил, что планирует выдвинуть кандидата в президенты к 7 августа.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года.