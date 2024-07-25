У ЕК пока нет решения в связи с запретом Киева на транзит нефти РФ для Венгрии и Словакии

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) продолжает изучать ситуацию в связи с решением Украины прекратить транзит нефти от "ЛУКОЙЛа" в Венгрию и Словакию, решения пока нет, сообщил официальный представитель ЕК Олоф Гилл.

"Мы собираем и оцениваем информацию и примем решение, когда будем готовы. А любая информация, которая противоречит этому, неверна", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

Отвечая на соответствующий вопрос, он напомнил, что исполнительный заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис получил 22 июля совместное письмо глав МИД Венгрии и Словакии о прекращении Украиной транзита российской нефти. В Еврокомиссии продолжается изучение этого письма. В среду по этому вопросу заседал Комитет по торговой политике.

По словам Гилла, нет последствий для безопасности нефтеснабжения ЕС, и нет непосредственных проблем для двух затронутых стран, которые имеют необходимый запас нефти. "Комиссия теперь рассмотрит факты и постарается найти приемлемое для всех решение", - объяснил представитель ЕК.

Ранее сообщалось, что Венгрия и Словакия прекратили получать трубопроводную нефть от "ЛУКОЙЛа" в связи с запретом на транзит, введенным Украиной. Киев в прошлом месяце ужесточил санкции против "ЛУКОЙЛа", фактически запретив транзит нефти, которая поступает в Центральную Европу через украинский участок по нефтепроводу "Дружба". Компания является крупным поставщиком сырья как в Венгрию, так и в Словакию.