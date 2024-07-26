Летние Олимпийские игры начинаются в Париже

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Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В столице Франции в третий раз пройдут летние Олимпийские игры, они продлятся до 11 августа, в них примут участие более 10 тыс. спортсменов из 206 национальных сборных, а также спортсмены в нейтральном статусе из России и Белоруссии.

Для проведения соревнований задействовано 35 спортивных объектов, будет разыграно 329 комплектов наград в 32 видах спорта, в их числе дебютный вид - брейк-данс. Талисманом игр стал фригийский колпак - "Фриги". Транслировать Игры по российскому телевидению не будут впервые за 40 лет, в последний раз телевизионный бойкот коснулся летней Олимпиады 1984 года в Лос-Анджелесе.

Как сообщал директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд, нейтральные спортсмены не будут участвовать в открытии Олимпиады, решение об участии российских и белорусских спортсменов в закрытии Игр пока не принято. Он также говорил, что, по оценкам МОК, максимально возможное число спортсменов с российским паспортом, которые смогут принять участие в Олимпиаде - 55 человек. Соответствие нейтральных атлетов критериям МОК проверяла специальная комиссия (AINERP), состоящая из трех человек. В результате в Играх примут участие 15 российских спортсменов в пяти видах спорта, 21 спортсмен отказался от приглашения.

Сильно урезанными после отбора МОК оказались дзюдоисты и борцы. Могли бы принять участие, по олимпийскому рейтингу, 17 российский дзюдоистов, но получили приглашение только четыре спортсмена, среди которых не было лидеров сборных. В итоге Федерация дзюдо России приняла решение отказаться от участия в Играх. Вслед за дзюдоистами отказались российские борцы, лучшие и самые титулованные из которых также были проигнорированы МОК. Среди них олимпийские чемпионы - Абдулрашид Садулаев и Муса Евлоев. Публично отказались от участия также гимнасты, стрелки, большая часть пловцов, фехтовальщики. Не получили приглашение к участию и тхэквондисты - несмотря на четыре квоты, выделенные МОК

Кроме того, не все российские теннисисты смогут принять участие в играх, в их числе Андрей Рублев, Карен Хачанов, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Анна Калужская и Анастасия Потапова. В результате на Олимпиаде в мужском одиночном разряде выступят Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов. В женском одиночном - Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Диана Шнайдер. В парном разряде у мужчин сыграют Медведев - Сафиуллин. В женском - Андреева - Шнайдер, Александрова - Елена Веснина. В миксте поборются Медведев - Андреева. Турнир по теннису пройдет с 27 июля по 4 августа, розыгрыш медалей состоится со 2 по 4 августа.

В олимпийских соревнованиях по велоспорту выступят Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица. Состязания будут проходить 27 июля, а также 3 и 4 августа.

На соревнованиях по плаванию выступит Евгений Сомов (27 июля - 4 августа), недавно обновивший рекорд России на стометровке брассом. В прыжках на батуте будет соревноваться Анжела Бладцева (2 августа). На Олимпиаду попали и российские гребцы Захар Петров, Алексей Коровашков и Олеся Ромасенко. Соревнования по гребле пройдут с 6 по 10 августа.

В декабре 2023 года МОК допустил российских и белорусских атлетов до участия в нейтральном статусе в Олимпиаде в Париже. В критериях допуска на летние Игры среди прочего указано, что спортсмены с российскими и белорусскими паспортами могут выступать только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов, команды до соревнований не допущены.

Кроме того, спортсмены и работающий с ними персонал не могут выступать на Олимпиаде, если они активно высказываются в поддержку спецоперации на Украине или числятся в армии или органах безопасности своих стран.

Использование флагов, гимнов, цветов и любых других идентификаторов России или Белоруссии также запрещено, на форме нейтральных атлетов будет фигурировать аббревиатура "AIN". Также МОК утвердил специальный гимн без слов для нейтральных атлетов, который будет звучать вместо первого концерта Чайковского, использовавшегося российскими спортсменами на Олимпиадах 2020 и 2022 годов.

Ранее Париж принимал летнюю Олимпиаду в 1900 и 1924 году.