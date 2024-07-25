Поиск

Израиль предупредил о попытках "иранских подручных" устроить теракт на Олимпиаде

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД Израиля Исраэль Кац предупредил своего французского коллегу Стефана Сежурне о том, что, по данным израильской стороны, "иранские подручные" могут попытаться совершить серию терактов против израильских спортсменов и туристов во время Олимпиады, сообщило интернет-издание Ynetnews.

"Эти обеспокоенности подчеркивают важность наших общих обязательств обеспечить безопасность всех, кто присутствует на Играх", - отметил в опубликованном в четверг письме израильский министр.

Летние Олимпийские игры пройдут во Франции с 26 июля по 11 августа.

В начале недели глава МИД Франции заверил, что безопасность израильской делегации на предстоящих Олимпийских играх будет гарантирована.

"Хочу повторить "добро пожаловать" от имени Франции израильской делегации на эти Олимпийские игры, - сказал Сежурне журналистам. - Мы обеспечим безопасность израильской делегации".

Со своей стороны, французский министр внутренних дел Жеральд Дарманен сказал в эфире телеканала France 2, что "израильская делегация будет полностью защищена французской полицией 24 часа в сутки".

Он подчеркнул важность такой меры в контексте напряженности между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС.

Ранее в МИД Ирана заявили, что Израиль "не заслуживает участия в Олимпийских играх в Париже, потому что ведет войну против безвинных людей сектора Газа".

Отстранения израильских спортсменов от участия в летней Олимпиаде потребовал также Палестинский олимпийский комитет.

В письме главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху палестинцы призвали "незамедлительно исключить Израиль из Олимпийских игр в Париже 2024 года". Мотивируя свою просьбу, они указали, что Израиль нарушил олимпийское перемирие, провозглашаемое МОК, осуществив "удары по Газе, которые привели к гибели гражданских лиц".

7 октября 2023 года боевики ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ военные Израиля начали против ХАМАС в секторе Газа военную операцию, которая продолжается до сих пор.

Израиль Иран Олимпийские игры Париж
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕК запретила участвовать в обмене замороженными активами с инвесторами из РФ

Камала Харрис может официально стать кандидатом в президенты США уже к 7 августа

Камала Харрис может официально стать кандидатом в президенты США уже к 7 августа

В Кремле не исключили переговоры с Зеленским при определенных условиях

Лукашенко прилетел в Петербург

Лукашенко прилетел в Петербург

Обама и Камала Харрис активно контактируют в связи с ее планами избираться

Экоактивисты прервали работу аэропорта Франкфурта, приклеив себя к ВПП

Народный банк Китая внезапно снизил ставку MLF на 20 б.п., до 2,3%

Brent подешевела до $81,08 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 25 июля

Рынок акций США резко снизился, падение S&P 500 и Nasdaq стало максимальным с 2022 г.

Рынок акций США резко снизился, падение S&P 500 и Nasdaq стало максимальным с 2022 г.
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });