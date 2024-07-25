Израиль предупредил о попытках "иранских подручных" устроить теракт на Олимпиаде

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД Израиля Исраэль Кац предупредил своего французского коллегу Стефана Сежурне о том, что, по данным израильской стороны, "иранские подручные" могут попытаться совершить серию терактов против израильских спортсменов и туристов во время Олимпиады, сообщило интернет-издание Ynetnews.

"Эти обеспокоенности подчеркивают важность наших общих обязательств обеспечить безопасность всех, кто присутствует на Играх", - отметил в опубликованном в четверг письме израильский министр.

Летние Олимпийские игры пройдут во Франции с 26 июля по 11 августа.

В начале недели глава МИД Франции заверил, что безопасность израильской делегации на предстоящих Олимпийских играх будет гарантирована.

"Хочу повторить "добро пожаловать" от имени Франции израильской делегации на эти Олимпийские игры, - сказал Сежурне журналистам. - Мы обеспечим безопасность израильской делегации".

Со своей стороны, французский министр внутренних дел Жеральд Дарманен сказал в эфире телеканала France 2, что "израильская делегация будет полностью защищена французской полицией 24 часа в сутки".

Он подчеркнул важность такой меры в контексте напряженности между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС.

Ранее в МИД Ирана заявили, что Израиль "не заслуживает участия в Олимпийских играх в Париже, потому что ведет войну против безвинных людей сектора Газа".

Отстранения израильских спортсменов от участия в летней Олимпиаде потребовал также Палестинский олимпийский комитет.

В письме главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху палестинцы призвали "незамедлительно исключить Израиль из Олимпийских игр в Париже 2024 года". Мотивируя свою просьбу, они указали, что Израиль нарушил олимпийское перемирие, провозглашаемое МОК, осуществив "удары по Газе, которые привели к гибели гражданских лиц".

7 октября 2023 года боевики ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ военные Израиля начали против ХАМАС в секторе Газа военную операцию, которая продолжается до сих пор.