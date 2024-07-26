Что случилось этой ночью: пятница, 26 июля

Штаб Трампа не согласовал дебаты с Харрис, Пентагон поставляет Израилю оружие с рекордной скоростью, землетрясение на Камчатке

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Летние Олимпийские игры начинаются в Париже. Они продлятся до 11 августа.

- Штаб Трампа отказался согласовывать дебаты с Харрис до ее утверждения кандидатом от демократов. Пресс-секретарь республиканца назвал ее "марксистской мошенницей".

- Байден заявил Нетаньяху о необходимости скорейшего завершения сделки с ХАМАС. Аналогичное заявление сделала Камала Харрис.

- Обвиняемый в подрыве автомобиля на севере Москвы доставлен из Турции в РФ. Его задержание было скоординировано по каналам Интерпола.

- Жители столицы Камчатки ощутили трехбалльное землетрясение. Жертв и разрушений нет.

- Глава Пентагона заявил о рекордных темпах передачи оружия Израилю. Он заявил об этом в ответ на просьбу Нетаньяху ускорить темпы поставки.