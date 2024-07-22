Полиция Франции будет охранять израильских спортсменов на Олимпиаде круглосуточно

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Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД в исполняющем текущие обязанности правительстве Франции Стефан Сежурне заверил, что безопасность израильской делегации на предстоящих парижских Олимпийских играх будет гарантирована.

"Хочу повторить "добро пожаловать" от имени Франции израильской делегации на эти Олимпийские игры. У меня была возможность сказать это правительству Израиля: несколько часов назад я разговаривал по телефону с моим израильским коллегой, чтобы сообщить ему, что мы обеспечим безопасность израильской делегации", - заявил Сежурне журналистам в понедельник в Брюсселе, где заседает Совет ЕС по иностранным делам.

Со своей стороны, французский министр внутренних дел Жеральд Дарманен сказал в эфире телеканала France 2: "Израильская делегация будет полностью защищена французской полицией 24 часа в сутки".

Он подчеркнул важность такой меры в контексте напряженности между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС.

"Мы защитим как все команды, так и каждого в отдельности", - добавил Дарманен.

Оба члена правительства таким образом отреагировали на "безответственные и опасные", по выражению Сежурне, слова депутата "Национального собрания" от крайне левой "Непокоренной Франции" Тома Порта, заявившего, что "израильские спортсмены нежелательны на Олимпийских играх в Париже". Он призвал использовать "все имеющиеся средства", чтобы помешать участию израильской делегации", указывая при этом на недопуск России на Олимпиаду.

Дарманен назвал его слова антисемитскими, отметив, что Тома Порт "приклеивает мишени на спины израильских атлетов".