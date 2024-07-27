Орбан выразил надежду на примирение ЕС с Россией после украинского конфликта

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Европейскому союзу нужно будет работать над улучшением отношений с РФ после завершения конфликта на Украине, заявил в субботу премьер Венгрии Виктор Орбан.

"После завершения боевых действий потребуется новое примирение с Россией", - предположил Орбан, слова которого приводит агентство EFE, в ходе выступления в Румынии.

По его мнению, такое примирение будет необходимо для сохранения ЕС значимой позиции на мировой арене.

Венгерский премьер вновь раскритиковал позицию Брюсселя по Украине, обвинив ЕС в нежелании прибегать к дипломатии. По его мнению, "если нам повезет, то Украина получит международные гарантии безопасности в рамках соглашения, подписанного Россией и США. В таком случае и Европа сможет принять участие в этом процессе".

В то же время, Орбан в очередной раз скептически оценил шансы Киева на вступление в Евросоюз и НАТО.

Орбан в ходе выступления призвал к созданию оборонительного альянса в Европе. Также он отметил важность энергетической безопасности ЕС. "А это недостижимо без атомной энергии", - сказал премьер Венгрии.