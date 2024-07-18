Орбан считает, что ЕС не должен копировать внешнюю политику США

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в четверг, что Евросоюз должен выстраивать свою собственную внешнюю политику, не копируя подход нынешней американской администрации.

"ЕС не должен копировать внешнюю политику американских демократов", - приводит агентство EFE слова Орбана.

"У нас должен быть свой собственный, европейский подход", - указал венгерский премьер.

Соответствующие заявления Орбан сделал в рамках встречи европейских лидеров, которая проходит в четверг во дворце Бленхейм в графстве Оксфордшир в Великобритании.

1 июля Венгрия на полгода получила председательство в Евросовете.