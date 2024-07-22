Глава МИД Венгрии заявил о спорах с коллегами из ЕС по поводу Украины

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Будапеште раскритиковали инициативы Венгрии по украинскому урегулированию, заявил в понедельник глава венгерского МИД Петер Сийярто.

"Мы увидели скоординированную и истеричную атаку против венгерских мирных инициатив", - приводит его слова агентство ЭФЭ.

По словам Сийярто, его коллеги при этом "полностью игнорировали факты".

Он заверил, что вопреки утверждениям некоторых коллег, Будапешт, проводя переговоры по Украине, делал это исключительно от своего имени, а не от всего ЕС.

"Никто так и не смог привести хотя бы одну фразу нашего премьера, которая бы указывала на то, что он действует от имени всего ЕС", - подчеркнул венгерский министр.

Ранее этим летом премьер Венгрии Виктор Орбан посетил Украину, Россию и Китай, чтобы обсудить украинский кризис. Эта поездка вызвала негодование руководителей многих других стран ЕС. При этом Орбан, страна которого в настоящее время председательствует в Евросовете, подчеркивал, что речь идет о его личной инициативе, никак не связанной с ЕС.