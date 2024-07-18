Орбан предложил ЕС подумать над возобновлением прямых каналов коммуникации с РФ

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Премьер Венгрии Виктор Орбан предложил ЕС обсудить возможность возобновления работы прямых линий дипломатической связи с Россией и провести переговоры с Китаем по вопросам проведения следующей мирной конференции по украинскому вопросу.

"Я предлагаю начать обсуждение следующих предложений: (...) поддерживая нынешние политические контакты на высоком уровне с Украиной, снова запустить прямые линии дипломатической связи с Россией и восстановить такие прямые контакты в политической сфере", - говорится в письме Орбана председателю Евросовета Шарлю Мишелю. Текст письма распространила канцелярия Орбана.

Венгерский премьер также предложил провести переговоры с Китаем на высоком уровне по поводу условий проведения следующей мирной конференции по украинскому вопросу.

Кроме того, Орбан считает важным уделять больше внимания контактам со странами "глобального Юга". По его мнению, ЕС "лишился благожелательного отношения этих стран из-за позиции по боевым действиям на Украине, что привело к глобальной изоляции трансатлантического сообщества".

Он подчеркнул, что повлиять на события на Украине могут Евросоюз, США и Китай. Премьер отметил, что в урегулировании конфликта может помочь и Турция, поскольку она была "единственным успешным посредником между Украиной и Россией".

Орбан добавил, что в ходе переговоров с экс-президентом США Дональдом Трампом пришел к выводу: в случае победы на президентских выборах Трамп "не будет ждать инаугурации, а будет готов немедленно выступить в качестве миротворца". Что касается политики нынешней администрации США, Орбан отметил, что она вряд ли изменится.

"Очевидно, что он (президент США Джо Байден - ИФ) не способен изменить нынешнюю настроенную на войну политику США, и поэтому нельзя ожидать, что он начнет новой политический курс", - говорится в письме.

Данное письмо Орбан направил Мишелю по итогам своих переговоров в России, на Украине, в Китае и Турции.