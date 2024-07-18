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Орбан предложил ЕС подумать над возобновлением прямых каналов коммуникации с РФ

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Премьер Венгрии Виктор Орбан предложил ЕС обсудить возможность возобновления работы прямых линий дипломатической связи с Россией и провести переговоры с Китаем по вопросам проведения следующей мирной конференции по украинскому вопросу.

"Я предлагаю начать обсуждение следующих предложений: (...) поддерживая нынешние политические контакты на высоком уровне с Украиной, снова запустить прямые линии дипломатической связи с Россией и восстановить такие прямые контакты в политической сфере", - говорится в письме Орбана председателю Евросовета Шарлю Мишелю. Текст письма распространила канцелярия Орбана.

Венгерский премьер также предложил провести переговоры с Китаем на высоком уровне по поводу условий проведения следующей мирной конференции по украинскому вопросу.

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Кроме того, Орбан считает важным уделять больше внимания контактам со странами "глобального Юга". По его мнению, ЕС "лишился благожелательного отношения этих стран из-за позиции по боевым действиям на Украине, что привело к глобальной изоляции трансатлантического сообщества".

Он подчеркнул, что повлиять на события на Украине могут Евросоюз, США и Китай. Премьер отметил, что в урегулировании конфликта может помочь и Турция, поскольку она была "единственным успешным посредником между Украиной и Россией".

Орбан добавил, что в ходе переговоров с экс-президентом США Дональдом Трампом пришел к выводу: в случае победы на президентских выборах Трамп "не будет ждать инаугурации, а будет готов немедленно выступить в качестве миротворца". Что касается политики нынешней администрации США, Орбан отметил, что она вряд ли изменится.

"Очевидно, что он (президент США Джо Байден - ИФ) не способен изменить нынешнюю настроенную на войну политику США, и поэтому нельзя ожидать, что он начнет новой политический курс", - говорится в письме.

Данное письмо Орбан направил Мишелю по итогам своих переговоров в России, на Украине, в Китае и Турции.

Виктор Орбан ЕС РФ
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