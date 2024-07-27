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Ван И на встрече с Блинкеном раскритиковал санкции США против Китая

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД КНР Ван И в ходе встречи в Лаосе с госсекретарем США Энтони Блинкеном подверг критике вводимые США санкции против КНР в связи с украинским кризисом, сообщает в субботу агентство EFE.

"Ван И заявил, что позиция Китая по теме Украины - открытая и искренняя. Он отметил, что Китай продолжит продвигать мир и диалог. США следует прекратить злоупотреблять односторонними санкциями", - приводит EFE выдержки из заявления китайской стороны по итогам переговоров.

В нем указывается, что Китай "не поддастся давлению и шантажу и будет принимать решительные и энергичные меры, чтобы защитить свои законные интересы".

США периодически вводят санкции против компаний из КНР, мотивируя это утверждениями о том, что китайская сторона передает России продукцию двойного назначения.

Украина Китай Ван И США Энтони Блинкен Лаос
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