Ван И на встрече с Блинкеном раскритиковал санкции США против Китая

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД КНР Ван И в ходе встречи в Лаосе с госсекретарем США Энтони Блинкеном подверг критике вводимые США санкции против КНР в связи с украинским кризисом, сообщает в субботу агентство EFE.

"Ван И заявил, что позиция Китая по теме Украины - открытая и искренняя. Он отметил, что Китай продолжит продвигать мир и диалог. США следует прекратить злоупотреблять односторонними санкциями", - приводит EFE выдержки из заявления китайской стороны по итогам переговоров.

В нем указывается, что Китай "не поддастся давлению и шантажу и будет принимать решительные и энергичные меры, чтобы защитить свои законные интересы".

США периодически вводят санкции против компаний из КНР, мотивируя это утверждениями о том, что китайская сторона передает России продукцию двойного назначения.