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СМИ сообщили о переговорах Блинкена и Ван И в Лаосе

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Лаос провел переговоры с главой МИД КНР Ван И, сообщает в субботу CNN.

В сообщении указывается, что встречу организовали "в то время, когда обе страны стремятся сохранить каналы связи, несмотря на усиливающееся соперничество и рост региональной напряженности в Азии".

Кроме того, как отмечает CNN, встреча прошла на фоне решения президента США Джо Байдена не добиваться переизбрания на выборах в ноябре 2024 года.

Лаос США Энтони Блинкен Китай Ван И
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