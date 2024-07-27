СМИ сообщили о переговорах Блинкена и Ван И в Лаосе

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Лаос провел переговоры с главой МИД КНР Ван И, сообщает в субботу CNN.

В сообщении указывается, что встречу организовали "в то время, когда обе страны стремятся сохранить каналы связи, несмотря на усиливающееся соперничество и рост региональной напряженности в Азии".

Кроме того, как отмечает CNN, встреча прошла на фоне решения президента США Джо Байдена не добиваться переизбрания на выборах в ноябре 2024 года.