В КНР готовы сотрудничать с РФ в деле защиты основных интересов двух стран

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Политическое взаимодействие России и Китая носит прочный и постоянно развивающийся характер, в нынешних сложных международных условиях КНР готова к тому, чтобы сотрудничество двух стран было направлено на поддержку и защиту основных интересов друг друга, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

"Перед лицом сложной международной ситуации, внешнего вмешательства и сопротивления Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы отстаивать стремление к постоянному добрососедству и дружбе, твердо поддерживать друг друга, защищать свои основные интересы и всегда оставаться попутчиками и хорошими партнерами для взаимного развития и процветания", - приводит МИД КНР слова Ван И на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Встреча состоялась во Вьентьяне в рамках министерских мероприятий по линии АСЕАН.

В ходе состоявшейся там же трехсторонней встречи с Лавровым и заместителем премьер-министра, главой МИД Лаоса Салемсаем Коммаситом Ван И заявил, что укрепление сотрудничества между тремя сторонами "не только поможет защитить общие интересы, но и станет четким сигналом о единстве и сотрудничестве между странами Азиатско-Тихоокеанского региона в целях содействия региональной стабильности и процветанию и совместной работы по преодолению рисков и вызовов", сообщает МИД КНР.

В сообщении говорится, что три стороны выразили обеспокоенность по поводу того, что "экстерриториальные силы раздувают пламя в Азиатско-Тихоокеанском регионе". Китай, Россия и Лаос готовы укреплять координацию и сотрудничество, чтобы способствовать снижению напряженности и остроты проблем, поддержанию региональной безопасности и стабильности.

Три страны "будут совместно выступать против силовой политики, противостоять конфронтации лагерей, практиковать многосторонность и защищать честность и правосудие".

Они заявили, что будут укреплять взаимодействие Шанхайской организации сотрудничества, механизма сотрудничества БРИКС и рамок сотрудничества АСЕАН, а также содействовать укреплению региональной интеграции, отмечается в сообщении китайского внешнеполитического ведомства.