Блинкен на встрече с Ван И предупредил о риске дальнейших мер против КНР за поддержку РФ

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Китая в Ван И заявил о готовности продолжать вводить ограничительные меры против Пекина в связи с украинским кризисом, сообщает в субботу госдеп.

"Госсекретарь напомнил о серьезных опасениях США в связи с оказываемой Китаем помощью российскому ВПК. Он ясно дал понять, что если Пекин не предпримет действий по решению этой угрожающей европейской безопасности проблемы, то США продолжат принимать необходимые меры", - говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

Также, по данным госдепа, Блинкен и Ван И обсудили, в частности, КНДР и ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее китайская сторона сообщала, что Ван И на состоявшейся в Лаосе встрече подверг критике вводимые США санкции против КНР в связи с украинским кризисом.

США периодически вводят санкции против компаний из КНР, мотивируя это утверждениями о том, что китайская сторона передает России продукцию двойного назначения.